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أخبار البلد

مصر حكومةً وشعبًا مع اليابان.. بيان عاجل من الخارجية عن ضحايا إعصار هاجيبيس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:25 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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القسم الدبلوماسي
أعربت مصر  في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٣ أكتوبر عن خالص التعازي في ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب عددًا من المناطق في اليابان مؤخرًا، مما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.

كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب اليابان في ذلك الموقف، مُتمنيًا سرعة الشفاء للمصابين.

كما أعربت الخارجية عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الياباني الصديق لتلك المحنة.
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