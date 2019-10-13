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أخبار العالم

قرقاش يشن هجوما لاذعا على 4 دول عربية بسبب تركيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:33 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش هجوما على الدول العربية التي رفضت بيان الجامعة العربية ضد العدوان التركي على الأراضي السورية.

وقال قرقاش على تويتر: "رسالة القاهرة واضحة وصريحة، فالعزلة السياسية وتهميش الموقع والخروج عن الإجماع نتيجة طبيعية".

وأضاف: "حين تبيع سيادتك وترتهن أمنك ويعزلك محيطك، رسالة ناصحة ولعلهم يدركون". فيما لم يسم الدول التي يقصدها في تغريدته.

ويشار إلى أن 4 دول عربية رفضت بيان الجامعة الذي يدين العدوان التركي وهي، قطر وليبيا (حكومة الوفاق) والمغرب والصومال.

وكان وزراء خارجية العرب عقدوا اجتماع طارئا أمس السبت في القاهرة، لإدانة العدوانت التركي على الأراضي السورية.
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