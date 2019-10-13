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أخبار العالم

سلفاكير: السلام هدف مشترك لجوبا والخرطوم وسنصل إليه

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:57 م
سلفاكير
سلفاكير
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أ ش أ

أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن السلام هدف مشترك لدولتي السودان وجنوب السودان، وسيتوصلان إليه.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان - في بيان اليوم /الأحد/ - "أن رئيس جنوب السودان استقبل اليوم في جوبا وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو".. موضحا أن سلفاكير رحب بالوفد الحكومي، الذي جاء من أجل السلام.

وكان وفد السودان المشارك في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة برئاسة دقلو، وصل اليوم إلى جوبا، ويضم الوفد أعضاء مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي والفريق الركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي ومحمد الفكي سليمان، ووزيري رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عمر مانيس والحكم الاتحادى الدكتور يوسف آدم الضي، ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان آدم الدبيلو.

وقال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية والسياسية، إن الاستعدادات اكتملت في مدينة جوبا لانطلاق مفاوضات السلام غدا، مؤكدا أهمية الوصول إلى سلام شامل ومستدام لتحقيق الاستقرار في السودان
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