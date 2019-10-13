مين الأجمل؟.. وفاء عامر ولوسى ولبلبة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان الإسكندرية الذي حرص العديد من الفنانات على الحضور في الساعات الأولى من الحفل، وكان أبرزهم لبلبة، ولوسى، ووفاء عامر.





وظهرت لبلبة بفستان أنيق وطويل باللون الأسود واللون الأخضر الجنزاري بـ"نصف كم"، واعتمدت على تسريحتها المعتادة ونسقت حقيبة باللون الأسود مع الفستان.





كما أطلت الفنانة وفاء عامر، بفستان باللون الأسود بكتف وكتف، وحذاء باللون الأحمر، ونسقت بمكياج باللون الأحمر، وتسريحة شعر من دون تكلف، واعتمدت على إطلالاتها بورتفيه باللون البيج.





وحرصت الفنانة لوسي على الظهور بفستان باللون الاوف وايت المنقوش بالورد باللون الموف والروز، وارتدت جاكت بأكمام من نفس لون الفستان، ونسقت مكياج وتسريحة شعر بسيطة.