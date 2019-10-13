تحذير من تخزينها في الفريزر .. 5 أطعمة تتلف عند التجميد

يعد التجميد فى الفريزر هو كلمة السر لتسهيل مهام المرأة داخل المنزل .. ففى بعض الأوقات تحتاج لأطعمة معينة ولاتجدها فى الاسواق أو تجد ان سعرها مرتفع أو لا يتوفر لها الوقت الكافى للذهاب لشراء الاطعمة ثم العودة لطهيها فى المنزل .. كل هذا جعل تخزين الأطعمة فى الفريزر من العادات التى تتبعها الكثير من السيدات.



قالت الدكتورة شيرين على زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، إن تخزين الاطعمة فى الفريزر له عدة ضوابط وشروط تضمن بقاء الطعام بحالة جيدة، ولكن هناك مجموعة من الأطعمة الغير مناسبة للتجميد فى الفريزر، هى :



- الجيلاتين : الجيلاتين لانه يفقد الماء عند تجميده ولن يحتفظ بخصائصه وقوامه الجيلاتين.

- قشدة الطهو والقشدة الحامضة والكاستارد والبودنج : تتعرض تلك الاصناف لانفصال مكوناتها عند خروجها من التجميد مما يغير من بعض خواصها ويجعلها شبه سائلة .

- الخضروات والفواكه المائية ، مثل الخس والخيار والكرفس ، والبطيخ والعنب والبرتقال .

- المكرونة والأرز وتجميد المعكرونة أو الأرز المسلوقين يؤثر على نكهتهما عند التذويب او التسخين.

- البيض : تجميد البيض قد يعرض قشرته للانفجار، ولكن إذا رغبنا فى تخزينه فيمكن كسره ووضعه في البلاتسيك المخصص لمكعبات الثلج وحفظه في الفريزر .



