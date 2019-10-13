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رياضة

يد سبورتنج يتقدم على الزمالك في الشوط الأول 17 - 14 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:03 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق ليد الزمالك
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم سبورتنج على الزمالك بنتيجة 17 - 14 فى إطار نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد، والمقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.

وينتظر الزمالك دخول التاريخ من أوسع أبوابه فى حال التتويج بلقب بطولة إفريقيا اليوم، حيث سيصبح أكثر نادٍ فى تاريخ القارة السمراء حصولا على اللقب الأفريقى الكبير.

وكان الزمالك نجح فى حصد لقب بطولة إفريقيا 11 مرة من قبل، متساويا مع فريق مولودية الجزائر وفى حال فوزه اليوم سينفرد باللقب ، وكان الزمالك توج باللقب من قبل أعوام : 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1986 ، 1991 ، 2001 ، 2002 ، 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018 .

انطلقت أحداث المباراة بين الزمالك وسبورتنج فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة.

وتعد مواجهة الفريقين اليوم، واحدة من اللقاءات المثيرة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما عددا من اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات الفنية المميزة للغاية.

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جيساكا الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18.

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