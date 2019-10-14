قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق كنيسة مارجرجس في حلوان

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه شب منذ قليل حريق بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة.



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الحريق تسبب في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أي شخص من جراء الحادث.



وتابع أن قوات الدفاع المدني تولت عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن.