صدمة كبيرة لريال مدريد قبل الكلاسيكو.. اعرف السبب

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لصدمة قوية ، بعد إصابة لاعبيه الويلزي جاريث بيل ، والكرواتي لوكا مودريتش ، في المباراة التي جمعت منتخبي بلادهما .



وأصيب جاريث بيل ، بشد عضلي ، ليخرج من أرضية الملعب ، كما تعرض الكرواتي لوكا مودريتش أيضًا لضربة قوية في عضلة الفخذ ، ولم تتحدد إصابته ، لكن نيوكالا جيركان طبيب المنتخب توقع عودته سريعًا.



يذكر أن مباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، ستقام يوم السبت الموافق 26 أكتوبر في الواحدة ظهرًا على ملعب الكامب نو