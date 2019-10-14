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رياضة

صدمة كبيرة لريال مدريد قبل الكلاسيكو.. اعرف السبب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسماعيل محمود
تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لصدمة قوية ، بعد إصابة لاعبيه الويلزي جاريث بيل ، والكرواتي لوكا مودريتش ، في المباراة التي جمعت منتخبي بلادهما .

وأصيب جاريث بيل ، بشد عضلي ، ليخرج من أرضية الملعب ، كما تعرض الكرواتي لوكا مودريتش أيضًا لضربة قوية في عضلة الفخذ ، ولم تتحدد إصابته ، لكن نيوكالا جيركان طبيب المنتخب توقع عودته سريعًا.

يذكر أن مباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، ستقام يوم السبت الموافق 26 أكتوبر في الواحدة ظهرًا على ملعب الكامب نو
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