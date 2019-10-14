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رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية للإعلام الرياضي .. تعرف على السبب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو ابوبكر
وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي بقناة الزمالك رسالة نارية للإعلام الرياضي بسبب رؤيته أن برامج التوك شو الرياضية لم تعلق على نجاح فريق كرة اليد للرجال بنادي الزمالك.

حقق فريق كرة اليد الأول للرجال بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي سبورتنج، بنتيجة 33-31، بفوز صعب في الدقيقة الأخيرة، مما يجعل أن يكون من حقه أن يصبح حديث الإعلام بعد تحقيق هذا النجاح.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" علي فكرة يا اعلام الزمالك كسب بطولة أفريقية بمعجزة آخر دقيقة و نص.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك لليد رجال، حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا لليد 12 بطولة، وثلاث مرات متتالية.
خالد الغندور يوجه رسالة نارية للإعلام الرياضي .. تعرف على السبب
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