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أخبار العالم

إخوان تونس يحتفلون بفوز قيس سعيد برئاسة البلاد ويدعوه للتعاون

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
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شريف سيد
قالت حركة النهضة التونسية، ذراع الإخوان المسلمين في البلاد، إن رئيسها راشد الغنوشي هنأ قيس سعيد، بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية على منافسه نبيل القروي.

وأضافت الحركة أن قيس سعيد عبر عن استعداده للتعاون والعمل المشترك مع حركة النهضة في سبيل خدمة الدولة والشعب.

وكان التلفزيون الرسمي التونسي أعلن فوز المرشح التونسي قيس سعيد حصل على 75% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، ليكون رئيسا للبلاد.

وقال قيس سعيد في أول تعليق له على الفوز عبر تويتر: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. ربّ يسّر وأعن".
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