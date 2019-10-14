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أخبار العالم

تركي آل الشيخ يكشف ما حققه موسم الرياض للسعودية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:32 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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على صالح
كشف رئيس هيئة الترفيه، المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، عن العائد الذي يحققه موسم الرياض للسعودية. 

وقال تركي آل الشيخ، في كلمته خلال منتدى صناعة الترفيه ٢٠١٩، إن نسبة الطلب على فنادق الرياض في موسم الرياض ٣٠٠% ، وتجاوزت نسبة المبيعات ٨٠%.

وأضاف رئيس هيئة الترفيه، أن «موسم الرياض» يضم 3 آلاف فعالية، بمعدل 100 فعالية يوميا، منهم 100 فعالية كبرى.

وتابع «لا توجد مدينة في العالم تستوعب هذا الكم الكبير من الفعاليات في وقت محدد غير الرياض».

واستطرد، تركي آل الشيخ قائلا: إن فعاليات هيئة الترفيه توفر ٢٥٠ ألف وظيفة حتى ٢٠٣٠ ، و ٤٦ ألف وظيفة لموسم الرياض

وواصل: أسعى لتوطين صناعة الترفيه في المملكة.
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