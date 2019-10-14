بوسي شلبي تتألق في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة وأنيقة فى حفل ختام مهرجان الاسكندرية السينمائي.وأطلت بوسي شلبي بفستان أسود ومطرز منسقة معة بورتفية، وانتعلت حذاء أسود بكعب، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فجمعت شعرها وتركت خصلات منسدلة بطريقة جذابة.ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايشادو والايلاينر مع أحمر شفاة باللون الكاشمير.ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.......