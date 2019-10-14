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منوعات

إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro .. صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يأتى OnePlus 7T Pro McLaren Edition بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.67 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، مع نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6 ضد الكسر والخدوش.

ولعشاق التصوير يمتلك OnePlus 7T Pro McLaren Edition كاميرا رباعية بدقة 48 و8 و 16 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق، مع كاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل.

ويحتوى OnePlus 7T Pro McLaren Edition على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.96 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.

وسيدعم OnePlus 7T Pro McLaren Edition تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع بقوة 30 وات، بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4085 ميللى أمبير، وميزة الشحن اللاسلكي العكسى.

ويعمل OnePlus 7T Pro McLaren Edition بنظام أندرويد 10، مع واجهة تشغيل OxygenOS 10، ويأتى بلون واحد فقط هو الأسود، مقابل سعر 859 يورو، ما يعادل 15 ألف جنيه مصري.
إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro .. صور
إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro .. صور
إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro .. صور
إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro .. صور
إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro .. صور
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