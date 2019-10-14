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منوعات

بخصم 2000 جنيه .. اشترى ساعة Apple Watch 4

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
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كريم جمال
إذا كنت من عشاق علامة آبل الأمريكية فهذا العرض جيد جدًا بالنسبة لك، حيث يعرض موقع أمازون الشهير للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت ساعة Apple Watch Series 4 بخصم 2000 جنيه.

كانت قد كشفت آبل عن ساعتها الجديدة apple watch 4 الجيل الرابع فى العام الماضى، والتى تأتي بميزة إرسال إشعارات للجسد فى حالة قراءة أى خطر قد يصيب القلب، مع ميزة Haptic feedback التى تجعل السماعات أفضل بنسبة 50% وصوت أنقى، مع واجهة جديدة لتطبيق التنفس.

وتأتى apple watch 4 بأبعاد الساعة 40 ميلليمتر و 44 ميلليمتر، مع معالج أسرع بمرتين من النسخة السابقة، كما تعمل بمعالج بتقنية 64bit، وفى حالة السقوط على الأرض أو التعرض لحادث، تطلب الساعة الإسعاف أوتوماتيكيًا، وميزة قياس تخطيط القلب ECG.

وتأتي الساعة فى 3 ألوان الرمادى الغامق، والسيلفر، والذهبي، مع أكثر من لون لمعصم اليد الخاص بها، مقابل 400 دولار للنسخة العاملة بنظام شريحة البيانات، وأخري مقابل 500 دولار لميزة جي بي إس، إلا أنك ستحصل عليها بسعر أقل بكثير.



يمكنك الشراء من هنا
https://www.amazon.com/Apple-Watch-GPS-Cellular-44mm-Aluminum/dp/B07HDVK35W/ref=sm_n_ma_dka_EG_pr_ran?adId=B07HDVK35W&creativeASIN=B07HDVK35W&linkId=aeb1f2848f91254c8fede962b662b431&tag=phone5e5d-20&linkCode=w58&ref-refURL=https%3A%2F%2Fwww.phonearena.com%2Fnews%2FDeal-Apple-Watch-Series-4-160-off-Amazon_id119601&slotNum=0&imprToken=q4mnFBL5Nf.Cc8NYscl8VQ&adType=smart&adMode=manual&adFormat=card&impressionTimestamp=1571030423609
بخصم 2000 جنيه .. اشترى ساعة Apple Watch 4
بخصم 2000 جنيه .. اشترى ساعة Apple Watch 4
بخصم 2000 جنيه .. اشترى ساعة Apple Watch 4
بخصم 2000 جنيه .. اشترى ساعة Apple Watch 4
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