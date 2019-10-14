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أخبار العالم

بشأن سوريا.. فرنسا تتقدم بـ طلب للاتحاد الأوروبي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
فرنسا تتقدم بـ طلب
فرنسا تتقدم بـ طلب للاتحاد الأوروبي
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رويترز
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجددا وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورج "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة".

وقال للصحفيين "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع... توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم... واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا ... ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي" ضد داعش.
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