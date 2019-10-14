الهزيمة الـ8 على التوالي .. منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الأرجنتين في كأس العالم

خسر منتخب مصر الأول لكرة الطائرة امام منافسه الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في المباراة العاشرة التي أقيمت صباح اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في اليابان حتى 15 أكتوبر.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول (27-25)، الشوط الثاني (17-25)، الشوط الثالث (22-25)، الشوط الرابع (17-25).



وحقق منتخب مصر الفوز على أستراليا واليابان قبل ان يتلقي 8 خسائر أمام البرازيل وكندا وروسيا وايطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين في النهاية.



ويلعب منتخب مصر لكرة الطائرة أمام نظيره أمريكا غدا الثلاثاء في الجولة الاخيرة من منافسات البطولة.



وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد.