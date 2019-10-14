Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهزيمة الـ8 على التوالي .. منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الأرجنتين في كأس العالم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة
Advertisements
عبدالله هشام
خسر منتخب مصر الأول لكرة الطائرة امام منافسه الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في المباراة العاشرة التي أقيمت صباح اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في اليابان حتى 15 أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول (27-25)، الشوط الثاني (17-25)، الشوط الثالث (22-25)، الشوط الرابع (17-25).

وحقق منتخب مصر الفوز على أستراليا واليابان قبل ان يتلقي 8 خسائر أمام البرازيل وكندا وروسيا وايطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين في النهاية.

ويلعب منتخب مصر لكرة الطائرة أمام نظيره أمريكا غدا الثلاثاء في الجولة الاخيرة من منافسات البطولة.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب مصر للطائرة يستهل مشواره المونديالي بالفوز على أستراليا 3-1

موعد المواجهة القادمة لمنتخب مصر لكرة الطائرة في مونديال اليابان

منتخب مصر للطائرة يهزم إيران 3-1 في كأس العالم باليابان

خسارة جديد لمنتخب الطائرة بكأس العالم.. تعرف على موقف منتخب مصر

الهزيمة الـ 6 .. منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام اليابان في بطولة العالم

الهزيمة السابعة.. منتخب مصر يسقط أمام تونس فى كأس العالم للطائرة

ترشيحاتنا

استعدادا لـ الزمالك .. الأهلي يواجه الإعلاميين وديا

بوردة موبايل السبب في قتل شهيد لقمة العيش.. المؤبد لمتهم و7 سنوات لآخر

عليكِ التخلص من حبوب منع الحمل.. لهذا السبب

حدث في أيرلندا.. مجهولون يعتدون على طباخ ويحرقون جثته

فيديوجراف| 13 مرضا يعالجها اللبان الدكر

صورة البطاقة.. ياسمين رئيس تسخر من شكلها

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. تعليق الخطيب على الإساءة.. هروب فرجاني ساسي .. مفاجأة تركي آل شيخ .. ركن البطولات لأحمد الأحمر

حقيقة هروب ساسي .. رد ناري لمرتضى منصور حول مصير اللاعب التونسي

الهزيمة الـ8 على التوالي .. منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الأرجنتين في كأس العالم

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

بسبب حضن أليساندرا..بطل اتحاد الـUFC غاضب من محمد صلاح

اتعامل بأخلاقك .. والد محمود الخطيب ينصحه بكيفية التعامل مع الشتائم .. شاهد

حسام البدري يدرس مفاجأة غير مسبوقة خلال مباراة مصر وبتسوانا

تركي آل الشيخ: سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في السوشيال ميديا

الاختبار الأول للبدري .. موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

بعد التوقف الدولي .. تعرف على المواجهات النارية في أكتوبر

الأكثر تتويجا في العالم .. أحمد الأحمر نمبر وان بـ19 بطولة قارية ..فيديو

حاملا أحمد الأحمر .. شاهد احتفال هداف مونديال اليد بأول لقب أفريقي مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجزر ؟

حكاية أثارت ضجة .. تلاميذ يشيعون جنازة زميلهم في دمياط

هنا شيحة تتألق بالكاجوال..وسط 8 من أصدقائها