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مرأة

بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
بعد فستانه المثير
بعد فستانه المثير للجدل ... شاهد اغرب تصميمات مهند كوجاك
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هاجر هانئ
أثار مصمم الأزياء مهند كوجاك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد ما نشر عبر حسابه على موقع انستجرام، صورا جديدة تكشف عن مجموعته لــ 2020.

واعتمد مهند كوجاك على استخدام قماش ذي نقشة غريبة وغير تقليدية، مما عرض تصميماته للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى وشبه البعض نقشة الفستان بالكوڤرته.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يثير فيها الجدل مهند كوجاك بتصميماته الغريبة، فيعتمد مصمم الأزياء على الأقمشة غير التقليدية والقصات الغريبة وهو ما جعله مميزا عن غيره من المصممين، فهو يعتمد على الصيحات التى تلفت الأنظار.

إليكم أغرب تصميمات مهند كوجاك ..
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
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