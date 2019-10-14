محافظ الفيوم يناشد الأهالي الإبلاغ عن حالات الزواج المبكر.. وعقوبات رادعة في انتظارها

الزواج المبكر للأطفال دون السن القانونية مشكلة كل العصور، ومحاصرتها أصبح أمرا ضروريا، من خلال إيجاد آليات قانونية أكثر ردعا.



في محافظة الفيوم، استشعرت المؤسسات المختلفة حجم الأزمة، خاصة مع تأثيرها الكبير على الزيادة السكانية. وهو ما دفع محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إلى مناشدة الأهالي الإبلاغ فورا عن أي حالات للزواج أقل من السن القانونية، مؤكدا ان هناك عقوبات قانونية في انتظار كل من يشارك في هذه الجريمة.



وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن مشكلة الزيادة السكانية مشكلة تؤرق الدولة وعائق أمام التقدم حيث أنها مشكلة كل العصور والأزمنة، ولابد من التكاتف بين جميع المؤسسات وان يكون العمل ميداني مع شراكة الشباب في التوعية ، ومعالجة المشاكل التي تؤدي للزيادة السكانية وهي زواج الاطفال ، والحمل والإنجاب المبكر ، مع تفعيل وسائل تنظيم الأسرة ، وتفعيل دور القانون للإبلاغ عن أي حالات زواج أقل من السن المحدد ، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كافة الاقتراحات على أرض الواقع ، وعمل لجنة تنفيذية بالشراكة بين جميع الجهات ذات الصلة.



جاء ذلك خلال الحفل الختامى لمبادرة "وجهة مصر 2030 "، وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب لمواجهة التحديات التنموية والزيادة السكانية ، من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى والفن والمسرح وورش العمل التفاعلية، ومناقشة مقترحاتهم .



تم مناقشة أنشطة وزارة الصحة في مجال القضايا السكانية بالمحافظة والاستماع الي مقترحات الشباب من خلال تدريب الأطباء لتقديم خدمة ذات جودة ، والصحة الانجابية وتنظيم الاسرة وتوفير العيادات المتنقلة ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكيفية عمل جذب للشباب لاشراكهم في توعية المواطنين بمشكلة الزيادة السكانية، وعمل جلسات توعية من خلال الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والرياضة والمراكز الحضارية في القري بالإضاف للأندية، وتفعيل دور المسرح كأداة لجذب الشباب.



وكيفية جذب الشباب لأنشطة الحكومة المصرية من خلال التعاون بين المجتمع المدني والجهاز التنفيذي مثل الأوقاف والصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية من خلال توفير ممثل من كل جهة معنية لعمل حملات توعوية ميدانية لمخاطبة المواطنين في القري والنجوع للوصول لأكبر عدد من المواطنين .



وتم اقتراح بعض الحلول وتنفيذها للحد من الزيادة السكانية من خلال تفعيل دور الرائدات الصحية، والمدارس الصناعية في عمل ندوات ,مع مشاركة ابناء الكنيسة وحملات طرق الأبواب ، وكيفية الاستمرارية بخطط تنفيذية بجدول زمني .



كما تم عرض أنشطة الأزهر الشريف في مجال القضايا السكانية بالمحافظة من خلال إدارة الوعظ ورعاية الطلاب ، كما تم عرض أنشطة وزارة الأوقاف في مجال القضايا السكانية حيث تم توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة والأوقاف وتوفير واعظ لكل مركز شباب بجدول منظم ومتابعته ، وتفعيل دور خطيب المسجد مع عمل قوافل توعوية بالمدارس، تم عرض أنشطة المجلس القومي للمرأة في مجال القضايا السكانية بالمحافظة بالتعاون مع 800 رائدة صحية و200 رائدة اجتماعية و166 رائدة محو امية ، والتنسيق مع 810 جمعية أهلية .



خلال اللقاء تم عرض مقترحات لجذب الشباب لأنشطة المجلس القومي للسكان ، مع عمل شراكات مع جميع الجهات وكيفية نزول الشباب في الحملات التوعوية للحد من الزيادة السكانية. كما تم عرض أنشطة المجلس القومي للسكان في مجال القضايا السكانية ، حيث يتم تحليل الموقف وتحديد الخطة ومتابعتها حيث تم عمل مسرحية عن الزواج المبكر وتم عرضها بقصر ثقافة طامية مع التأكيد على تعميمها في باقي المراكز .



تأهيل مراكز شباب جديدة لتكون أندية للسكان لرفع الوعي مثل ابشواي وسنورس وابوكساه والسليين بالأضافة لوجود ثلاث مراكز تناقش المشكلات السكانية بقحافة بندر الفيوم وبني صالح بمركز الفيوم وإطسا.

