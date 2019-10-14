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حوادث

تأجيل محاكمة شقيق ضابط شرع فى قتل قاضى التجمع الخامس

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:13 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد العيسوى
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بالشروع في قتل قاضي بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب إطلاق النار عليه لـ 18 نوفمبر لسماع الشهود.

كانت كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن أن السلاح المستخدم فى إطلاق الرصاص على القاضى يخص ضابط شرطة، وأن منفذ الجريمة شقيق الضابط، وحصل على السلاح دون معرفة شقيقه.

كما أفادت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد سلامة أن، الشرطة ألقت القبض على المتهم، ونسبت إليه تهمة الشروع في قتل القاضي، فظل يهذي بكلمات غير مفهومة، لم يعرف منها سبب الجريمة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى.
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