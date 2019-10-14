كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية.. في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، فى السادسة من مساء غدا الثلاثاء ندوة لمناقشة كتاب "كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية" للكاتب يحيى حسن عمر والصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع، ويدير الندوة الصحفيان حسين عثمان وايهاب الملاح .



الكتاب يعد الرسالة العلمية الأولى حول أعمال الكاتب الصحفي محمد حسنين، وتميز هذا الكتاب عن الكتب التي تناولت هيكل وحياته وكتاباته أنه أطروحة علمية، وبالتالي تناولت الظواهر التاريخية من خلال قواعد البحث العلمي، وكذلك قدرة الكاتب على إعادة قراءة التاريخ.



يحي حسن عمر كاتب مصري صدر له كتب "المسلمون والآخر"، "الشهور الحسان بين ربوع لبنان"، "الرد على القول الضعيف"، ورواية "حنان".



يأتي ذلك ضمن نشاط المكتبة لنشر المعرفة، ورفع الوعي، ومواجهة الشائعات، والتصدي للأفكار الظلامية التي تبثها جماعات الظلام.