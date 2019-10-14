برشلونة يفضل راشفورد على فيرمينو لخلافة سواريز

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، الاثنين، أن إدارة برشلونة لا زالت تبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، ليكون بديلًا للأوروجوائي لويس سواريز.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا، يستعد لمغادرة برشلونة في الصيف المقبل، لذلك تبحث الإدارة عن مهاجم من طراز عال لتعويض رحيله.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها، إلى أن برشلونة يدرس قائمة بها 4 لاعبين من أفضل المهاجمين في أوروبا، للتعاقد مع أحدهم في الميركاتو الصيفي المقبل، للعب بجانب ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي في الخط الأمامي.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن القائمة التي يدرسها البارسا تتضمن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، ولوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، وكيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان.



وأضافت "ديلي ميل" في تقريرها، أن برشلونة فضل وضع اسم ماركوس راشفورد في القائمة، على روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول.

