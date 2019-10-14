Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يفضل راشفورد على فيرمينو لخلافة سواريز

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:11 م
فيرمينو - سواريز
فيرمينو - سواريز - راشفورد
Advertisements
إسراء أشرف
أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، الاثنين، أن إدارة برشلونة لا زالت تبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، ليكون بديلًا للأوروجوائي لويس سواريز.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا، يستعد لمغادرة برشلونة في الصيف المقبل، لذلك تبحث الإدارة عن مهاجم من طراز عال لتعويض رحيله.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، إلى أن برشلونة يدرس قائمة بها 4 لاعبين من أفضل المهاجمين في أوروبا، للتعاقد مع أحدهم في الميركاتو الصيفي المقبل، للعب بجانب ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي في الخط الأمامي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن القائمة التي يدرسها البارسا تتضمن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، ولوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، وكيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان.

وأضافت "ديلي ميل" في تقريرها، أن برشلونة فضل وضع اسم ماركوس راشفورد في القائمة، على روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يضحي بـ سواريز من أجل جوهرة يوفنتوس

جريزمان يسجل بعد 6 دقائق من مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني ..فيديو

الإنجاز المنتظر للإسباني راموس ضد النرويج يتصدر اهتمامات صحف إسبانيا

5 مهاجمين مرشحين لخلافة سواريز في قيادة هجوم برشلونة

نجم ليفربول بديل لـ سواريز في برشلونة

ترشيحاتنا

تعليق ساخر من بيومى فؤاد على صورة محمد صلاح.. شاهد

أول تعليق من أردوغان بعد انتشار الجيش السوري على الحدود

بقفطان أحمر ناري .. جيهان خليل تبهر متابعيها عبر إنستجرام

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

تحذير للزملكاوية.. دراسة: تشجيع فريق كرة قدم خاسر يهددك بالموت

أخبار الرياضة ليلا.. تعليق الخطيب على الإساءة.. هروب فرجاني ساسي .. مفاجأة تركي آل شيخ .. ركن البطولات لأحمد الأحمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور