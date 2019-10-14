رئيس روس أتوم الروسية: مستعدون لتعاون دولي واسع لبناء المحطة النووية السعودية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليكاتشيف استعداد الشركة للتعاون مع شركاء من الولايات المتحدة وأوربا وآسيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربيية السعودية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرياض للمرة الأولى منذ عام 2007.



واستقبل الملك سلمان بوتين في قصر اليمامة بالرياض، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع خادم لحرمين وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.



ويرافق بوتين في الزيارة وزير الطاقة ورئيس صندوق الثروة السيادي الروسي.



