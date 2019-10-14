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تعليم

أخبار التعليم.. اقبال كبير على دورة الطبخ بـ كونفشيوس عين شمس.. والبحث العلمى تعلن عن جوائز مسابقة فنى مبتكر ..وجامعة القاهرة تتخذ خطوات لمواجهة العنف

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:57 م
اخبارر التعليم
اخبارر التعليم
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نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:

جامعة القاهرة تتخذ خطوات فعلية لمواجهة العنف

التعليم: آخر موعد للتقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" 14 نوفمبر
حسين أبو الغيط وكيلا لـ طب بنين أزهر القاهرة للدراسات العليا
خلال مؤتمر مصر تستطيع بطلابها.. هشام الجخ يشعل مسرح جامعة أسيوط بأشهر قصائده
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