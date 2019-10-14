وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة مصر وبوتسوانا في برج العرب

يتوجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إلى الاسكندرية لحضور مباراة منتخب مصر الودية امام بوتسوانا ، عقب انتهاء جولته بمحافظة السويس .



ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام البدري مباراته الودية الأولى على ملعب برج العرب .



مباراة مصر وبتسوانا



المباراة هي الأولى للفراعنة بعد الخروج من امم افريقيا 2019 ، واقالة الجهاز الفني بقيادة خافيير اجيري ، لتكون مواجهة بتسوانا اول اختبار للبدري وجهازه المعاون ، استعدادا لتصفيات كان 2021.



موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة



وتنطلق مباراة مصر وبتسوانا، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساء ويذاع عبر قناة اون سبورت.



من جانبه أكد محمد بركات مدير المنتخب، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهات الجولتين الأولى والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.



محمد بركات



أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 نوفمبر .



قائمة المنتخب في مواجهة بتسوانا



واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.



وضمت القائمة المحلية :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.