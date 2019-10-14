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أخبار العالم

هاشتاج #بوتين_في_الرياض يتصدر تويتر السعودية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:05 م
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
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سعيد العربي
تصدر هاشتاج، #بوتين_في_الرياض موقع التواصل الاجتماعي تويتر السعودية، تزامنا مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي بدأها اليوم إلى المملكة العربية السعودية.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يومًا واحدًا، يلتقي خلالها مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين، منذ في فبراير 2007 للمملكة، حيث من المنتظر أن تتوج الزيارة بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.
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