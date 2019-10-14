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حوادث

الداخلية: تحرير نجل عضو مجلس نواب اختطف بالمنوفية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:13 م
اختطاف شاب - صورة
اختطاف شاب - صورة أرشيفية
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحرير نجل عضو مجلس النواب اختطفه مجهولون طلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه بالمنوفية.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من "ص.ع "عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية باختطاف نجله "آدم" بنطاق دائرة مركز أشمون، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا من مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث من مباحث المنوفية وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد خط سير الجناة والتوصل إلى هويتهم.

وأكدت التحريات بأن المتهمين قاموا باختطاف المجنى عليه داخل سيارة بدون لوحات معدنية وتوجهوا إلى مدينة السادات ثم قاموا بالاختباء فى إحدى المزارع بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وبتقنين الإجراءات خرجت مجموعة عمل من ضباط قطاع الأمن العام وتنسيق مع مديريتى أمن المنوفية والبحيرة، داهمت القوات مكان اختبائهم وأمكن ضبطهم، وتحرير المختطف وإعادته إلى أسرته سالما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.
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