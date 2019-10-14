Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

العرض المسرحي رحلة سعيدة بالإسكندرية .. قريبا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
أعلن الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح أن الفرقة تجري البروفات النهائية لعرضها الجديد "رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، استعدادا لافتتاحه بنهاية شهر أكتوبر الجاري بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.


يقول المخرج محمد مرسي مخرج العرض إن العرض يدور داخل أتوبيس مسافر إلى رحلة لمدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

جدير بالذكر أن عرض "رحلة سعيدة" يستعد عقب افتتاحه بالاسكندرية لخطة تجوال تتضمن جامعات ومدارس ومراكز ثقافية بالوجه البحري بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث.

"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، أحمد حسني، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة،إضاءة إبراهيم الفرن،استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكامل طاقتها.. مسارح الدولة تشارك جمهورها في العيد بـ 12 عرضا متنوعا

رأس غارب آخر محطات عرض ولاد البلد بـ البحر الأحمر

أمر تكليف يبدأ أولى لياليه بالفيوم.. غدا

كأنك تراه ابتداء من غد الخميس بـ شباب الجزيرة

"أمر تكليف" في جامعة المنيا.. غدا

افتتاح عرض إشاعات إشاعات فى مركز سعد زغلول الثقافي.. الأحد

ترشيحاتنا

بسبب ملابسها فى موسم الرياض.. مغردون لـ دينا الشربينى: قلنا من غير عباية مش من غير هدوم

اذهب للطبيب فورًا ..أمراض بسيطة قد تكون علامة للإصابة بالسرطان

الهزيمة الـ8 على التوالي .. منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الأرجنتين في كأس العالم

بحضور نجوم الرياضة.. تشييع جثمان والدة علاء عبد الصادق من مصطفى محمود.. فيديو وصور

بـ الأخضر الدانتيل .. رجاء الجداوى بفستان يخفي عمرها الحقيقي

بسبب حضن أليساندرا..بطل اتحاد الـUFC غاضب من محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

بـ ملابس تبرز رشاقتها .. كارولين عزمى بإطلالة أنثوية

موسم الرياض الحدث الأضخم في السعودية.. ينطلق بـ 100 فعالية يوميا.. و20 مليون زائر متوقع ويحقق 46000 فرصة للسعوديين.. التفاصيل الكاملة