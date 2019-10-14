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رياضة

السعودية تختتم تحضيراتها لفلسطين بمناورة كروية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:34 م
السعودية و فلسطين
السعودية و فلسطين
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عمر سلامة
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة مضيفه الفلسطيني، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023، يوم غد الثلاثاء.

الأخضر أدى حصته التدريبية على ملعب فيصل الحسيني تحت إشراف الفرنسي إيرفي رينار مدير الجهاز الفني، إذ بدأ التدريب بعمليات الإحماء، قبل أن يقسم رينارد اللاعبين إلى مجموعتين، فرض عليهما إجراء مناورة على نصف مساحة الملعب، ثم اختتم الحصة بتسديدات الكرات الثابتة.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام بالاتحاد الفلسطيني يوسف لافي.
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