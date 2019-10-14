السيسي يهنئ قيس سعيد والشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد والشعب التونسي الشقيق بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي.



جاء نص التهنئة كالاتى :"أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيسًا للجمهورية، متمنيًا للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم، ومتطلعًا نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



