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أخبار العالم

وزارة: مقتل 14 شرطيا في هجوم بـ غرب المكسيك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:51 م
صدى البلد
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رويترز
قالت الحكومة الاتحادية اليوم الاثنين إن 14 شرطيا قُتلوا في هجوم بولاية ميتشوكان غرب المكسيك في واحدة من أشد الضربات التي تتعرض لها قوات الأمن منذ تولي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السلطة في ديسمبر.

وقالت وزارة الأمن العام في تغريدة على تويتر إنها تستنكر الهجوم الذي أودى بحياة 14 من أفراد الشرطة ببلدية أجليليا في ميتشوكان، وهي ولاية تتعرض بشكل متكرر لأعمال عنف بين عصابات المخدرات المتنافسة.
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