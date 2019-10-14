فرنسا تهاجم تركيا بـ كومان وجريزمان فى تصفيات اليورو

يلتقي المنتخب الفرنسي مساء اليوم مع ضيفه المنتخب التركي ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.



وأعلن المدرب الفرنسى ديدييه ديشان عن تشكيلة المنتخب الرسمية والتى تضم كلًا من:



ماندندا



لوكاس - لينجليت - فاران - بافارد



ماتويدي - توليسو - سيسوكو



كومان - بن يدر - جريزمان



ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد خسارته في مباراة الذهاب من دور المجموعات أمام منتخب تركيا و يريد اليوم رد الدين لتركيا والفوز عليه في مباراة الجولة الثامنة.



ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 18 نقطة بالتساوي مع منتخب تركيا في النقاط ولكن بفارق الأهداف عنه وفي مباراة اليوم يريد منتخب فرنسا الفوز على ارضية ملعبه وامام جماهيره للحصول علي ثلاث نقاط هامه تمكنه من الوصول للمركز الأولي من المجموعة الذي يحتل حاليا منتخب تركيا.