غاب الأداء .. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين مصر وبوتسوانا ..فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر وبوتسوانا بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب برج العرب.



أهدر منتخب مصر فى الشوط الأول العديد من الفرص التي أتيحت لهم عن طريق حسين الشحات وأحمد حسن كوكا.



ويعد أول لقاء تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الجديد، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.