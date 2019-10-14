على حدود تركيا.. الجيش السوري يدخل مدينة منبج

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة منبج التي يسيطر عليها مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية.





يأتي هذا بعد ساعات من دخول الجيش مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف الرقة، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.



