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رياضة

باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:06 م
البرازيلي نيمار
البرازيلي نيمار دا سيلفا
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محمد رشاد
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فترة غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري في سنغافورة مساء أمس، الأحد.

وشارك نيمار أساسيًا في التشكيل الذي اختاره المدير الفني تيتي، قبل أن يجبره شد في العضلة الخلفية على مغادرة الملعب في الدقيقة الـ12، بالمباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بين الفريقين.

وأفاد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر موقعه اليوم الإثنين بأن نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وعانى نيمار من إصابات عديدة خلال الموسمين الأخيرين، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة، حيث شارك في 17 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالموسم الماضي.

يُذكر أن نيمار يعد هدفا رئيسيًا لنادي برشلونة بعدما انتقل من النادي ذاته إلى نادي العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
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