الديمقراطيون والجمهوريون بالكونجرس يتفقون على فرض عقوبات على تركيا ورفض سحب القوات الأمريكية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنها اتفقت مع الجمهوريين على الوقوف في وجه قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.





وكان السيناتور الجمهوري لينزي جراهام قال، اليوم الاثنين إنه تحدث إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بشأن الهجوم التركي على شمال سوريا، مؤكدا أنها أيدت اقتراحا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض عقوبات على أنقرة، وعدم سحب القوات الأمريكية من سوريا.





جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة نشرها في وقت سابق اليوم الاثنين على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه أمر بنقل القوات الأمريكية بعد القضاء على خلافة تنظيم داعش بنسبة 100%.





وأضاف "ترامب" دعوا سوريا والأسد يحميان الأكراد ويحاربون تركيا"، مشيرا إلى أنه لا يمانع التعامل مع كل من يرغب في مساعدة سوريا والأكراد سواء كانت سوريا أو الصين أو حتى نابليون بونابرت، على حد قوله.



