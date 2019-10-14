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أخبار العالم

الديمقراطيون والجمهوريون بالكونجرس يتفقون على فرض عقوبات على تركيا ورفض سحب القوات الأمريكية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:06 م
نانسي بيلوسي رئيس
نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي
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شيماء مصطفى
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنها اتفقت مع الجمهوريين على الوقوف في وجه قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وكان السيناتور الجمهوري لينزي جراهام قال، اليوم الاثنين إنه تحدث إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بشأن الهجوم التركي على شمال سوريا، مؤكدا أنها أيدت اقتراحا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض عقوبات على أنقرة، وعدم سحب القوات الأمريكية من سوريا.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة نشرها في وقت سابق اليوم الاثنين على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه أمر بنقل القوات الأمريكية بعد القضاء على خلافة تنظيم داعش بنسبة 100%.

وأضاف "ترامب" دعوا سوريا والأسد يحميان الأكراد ويحاربون تركيا"، مشيرا إلى أنه لا يمانع التعامل مع كل من يرغب في مساعدة سوريا والأكراد سواء كانت سوريا أو الصين أو حتى نابليون بونابرت، على حد قوله.

وأطلقت تركيا، منذ الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، بذريعة القضاء على "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش"، ما أدى إلى فرار عدد من متطرفي تنظيم "داعش" الإرهابي، من سجون الأكراد بعد العدوان التركي.
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