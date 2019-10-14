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ثقافة

أمر تكليف .. بدء أول عروضه بجامعة بني سويف .. غدا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:05 م
صدى البلد
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طارق موسى
تستضيف جامعة بني سويف بمحافظة بني سويف ابتداء من غد الثلاثاء العرض المسرحي " أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن إخراج باسم قناوي، حيث يقدم العرض على مسرح الجامعة في تمام الثانية عشر ظهرا يوميا و حتى ١٩ من شهر أكتوبر الجاري بالمجان.

وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح و التي تشرف عليها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بالمسرح الحديث.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.
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