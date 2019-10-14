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فن

شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة على السوشيال ميديا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:18 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية، أن موسم الرياض حقق نسبة حضور عالية من المواطنين بالمملكة العربية السعودية. 

وغرد تركي آل الشيخ عبر "تويتر"، "‏‎#موسم_الرياض_بالأرقام خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ٨٠٪ منهم سعوديون و١٠٪ خليجيون والبقية من مختلف دول العالم و١١ شخصا قطريا.

بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر مابدأ... راح يبدأ رسميًا يوم الخميس ١٧ أكتوبر".

وأضاف في تغريدة أخرى "‏نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪ وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض ٤٠٪ أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت ٢٤ ألف وظيفة وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.. #موسم_الرياض_بالأرقام".

وتابع عبر تويتر" ‏حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال... وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال‎#موسم_الرياض_بالأرقام".
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