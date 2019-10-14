سيدات سلة الأهلي يفوز على 6 أكتوبر في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات، بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب نظيره فريق 6 أكتوبر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات دوري المرتبط.



وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، وتألقت اللاعبات في المباراة وقدمن مستوى رائعا ونجحن في الفوز بنتيجة 76-41.



ويلتقي سيدات الأهلي، نظيره 6 أكتوبر يوم الجمعة المقبل، على صالة 6 أكتوبر.



