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أخبار البلد

صدى البلد ينعى شقيق رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:52 ص
صدى البلد ينعي شقيق
صدى البلد ينعي شقيق رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم
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صدى البلد
توفى أمس الإثنين؛ عصام الدين البهنساوي؛ شقيق الكاتب الصحفي محمد البنهساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم؛ وخال محمد زهير رئيس قسم الدولة بجريدة الأخبار.

وأقيمت صلاة الجنازة، في محافظة المنيا مسقط رأس الفقيد.

ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وينعى رئيس التحرير أحمد صبرى وأسرة تحرير موقع صدى البلد الفقيد، داعين الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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