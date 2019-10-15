Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف عبد الفضيل: كهربا في الأهلي وينافس رمضان صبحي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
حسن العمدة
قال شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي السابق، أن محمود كهربا سينضم إلى الأهلي بنسبة كبيرة، وحال انضمامه إلى القلعة الحمراء سيكون ملتزما، وسيدخل في منافسة شريفة مع رمضان صبحي، الذي قد يرحل حال تلقيه عرضا أوروبيا.

وتابع شريف عبد الفضيل خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد ، إن محمد مجدي أفشة، وراء سرعة أداء الأحمر الفترة الماضية، كونه يمتاز بالنشاط والسرعة.

واختتم ان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، استطاع خلق منافسة شريفة بين لاعبي الأهلي، فأصبح كل لاعب يشعر أنه يستطيع أن يكون أساسيا، مطالبا بمنح أفشة فرص أكبر مع المنتخب الفترة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى يبحث عن السوبر الحادي عشر في مواجهة الزمالك غدا

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة.. التشكيل كاملا

فايلر يفاجئ لاعبي الأهلي في معسكر المطار.. تعرف علي التفاصيل

تشكيلة الاهلي.. اجاي يقود الفريق أمام الإنتاج الحربي.. وأزارو احتياطيا

بعثة الأهلي تغادر فجرا إلى أسوان

ترشيحاتنا

لا مهنية ولا أخلاق.. عائد من الجزيرة يفضح انتهاكاتها ضد المصريين

شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة على السوشيال ميديا

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 14-10-2019

بسبب فارق الطول.. موقف ساخر لـ هنيدي مع نجم هوليوودي شهير

لعلاج التجاعيد .. وصفة طبيعية لتحفيز إفراز الكولاجين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيلا حديد تظهر بإطلالة جذابة

من الندوة التثقيفية.. مروة ناجي تبرز أنوثتها باللون الأحمر مع أبطال الممر

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور