شريف عبد الفضيل: كهربا في الأهلي وينافس رمضان صبحي

قال شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي السابق، أن محمود كهربا سينضم إلى الأهلي بنسبة كبيرة، وحال انضمامه إلى القلعة الحمراء سيكون ملتزما، وسيدخل في منافسة شريفة مع رمضان صبحي، الذي قد يرحل حال تلقيه عرضا أوروبيا.



وتابع شريف عبد الفضيل خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد ، إن محمد مجدي أفشة، وراء سرعة أداء الأحمر الفترة الماضية، كونه يمتاز بالنشاط والسرعة.



واختتم ان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، استطاع خلق منافسة شريفة بين لاعبي الأهلي، فأصبح كل لاعب يشعر أنه يستطيع أن يكون أساسيا، مطالبا بمنح أفشة فرص أكبر مع المنتخب الفترة المقبلة.



