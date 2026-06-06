المنيا.. تحرير 3517 محضرًا تموينيًا متنوعًا لضبط الأسواق

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره الشهرى أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن تحرير 3517 محضرًا تموينيًا متنوعًا في مختلف القطاعات التموينية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 2376 محضرًا، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتهريب دقيق، والتوقف عن الإنتاج، وعدم وجود سجلات، والبيع بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب مخالفات أخرى.

وأضاف أن الحملات على الأسواق أسفرت عن تحرير 975 محضرًا، شملت مخالفات للمخابز السياحية، والبيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة أنشطة دون ترخيص، وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، والغش التجاري، وعرض لحوم ومنتجات خارج المجازر الحكومية، وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي قطاع المطاحن، تم تحرير 4 محاضر لنقص الوزن، فيما تم تحرير 87 محضرًا ضد التجار التموينيين لعدد من المخالفات المتنوعة، إلى جانب 75 محضرًا في مجال المواد البترولية.