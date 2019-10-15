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فن

اخبار الفن.. كسر قدم ابن ريهام سعيد.. شاب خليجي يصدم عمرو دياب.. منة عرفة بـ ملابس البحر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

دنيا سمير غانم تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان.. وتعليق مؤثر من رامي رضوان

‏علق الاعلامي رامي رضوان على احد المواقف الانسانية لزوجتة الفنانة دنيا سمير غانم بعد استجابتها لطلب متابعيها لتحقيق حلم طفل مريض بالسرطان لرؤيتها.


بعد الحكم عليها في قضية مرضى السمنة.. كسر قدم ابن ريهام سعيد

نشرت المذيعة ريهام سعيد، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهر فيها قدم ابنها طارق، بعدما كسرت ووضعت في الجبس الطبي، لتعلق على إصابة نجلها قائلة «تيتو .. الحمد لله».


الله عمرو دياب والله حجيجي.. شاهد شاب خليجي يصدم الهضبة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، لشاب خليجي قام بتصوير الهضبة عمرو دياب في حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة السعودية خلال موسم الرياض.


بسبب فارق الطول.. موقف ساخر لـ هنيدي مع نجم هوليوودي شهير

نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، احتوت صورة مع الممثل الأمريكي جايسون موموا، خلال تواجدهما في المنتدى الترفيهي بالعاصمة السعودية الرياض، التي أقيمت ليلة أمس الأحد 13 أكتوبر.


بـ ملابس البحر.. منة عرفة تودع الصيف بـ بشرة برونزية

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بملابس البحر وهي تستجم على أحد الشواطئ، في نهاية إجازتها الصيفية.
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