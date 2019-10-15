دنيا سمير غانم تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان.. وتعليق مؤثر من رامي رضوان

‏علق الاعلامي رامي رضوان على احد المواقف الانسانية لزوجتة الفنانة دنيا سمير غانم بعد استجابتها لطلب متابعيها لتحقيق حلم طفل مريض بالسرطان لرؤيتها.



وغرد رامي رضوان عبر تويتر قائلا: "‏كتير بعتولي ولدنيا البوست ده، ودنيا كالعادة ماتأخرتش، قابلت محمد ولعبوا وهزروا ربنا يباركلك حبيبتي، ويقدرك على فعل الخير دايما وإسعاد الناس.. ويحبب فيكِ خلقه شكرا، القوس على سعيك لفعل الخير، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يا رب.



‎#أنشروا_الخير_بين_الناس

‎#أسعد_الناس_من_أسعد_الناس ".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎دنيا دي حتة سكرة. لسه طفلة من جواها وروحها جميلة" و" ‏‎الله يشفيه ويسعدكم زي ما اسعدتوه " و" ‏‎ربنا يشفيه ويعافيه وشكرا لك يا دنيا ولاحساسك العالى صحيح لسه الدنيا بخير " و" ‏‎ربنا يشفيه ويعافيه ويجعلك دائما في سعي الخير يا دينا انت واستاذ رامي وضوان".