Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب لعب الأطفال.. مقتل شخص وإصابة آخر فى سوهاج

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:22 ص
مقتل شخص وإصابة آخر
مقتل شخص وإصابة آخر فى سوهاج
Advertisements
خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي عاملا جثة هامدة، وآخر مصابا بطلق ناري في الفك عقب مشاجرة مع آخرين بدائرة مركز أخميم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول كل من "علي.ع.أ"50 عاما عامل "جثة هامدة" أثر إصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن من البطن، و"جاد.م.أ" 60 عاما عامل مصابًا طلق ناري بالفك السفلي من الناحية اليسري.

وبسؤال المصاب اتهم كلًا من "إسماعيل.م.م" 50 عاما مدرس، و"تغيان.م.م" 33 عاما عامل، بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أدي لحدوث إصابته ووفاة الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتم القبض علي المتهمين، وضبط مع الثاني بندقية آلية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل مزارع وإصابة ربة منزل بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

إصابة ربة منزل وطالب في مشاجرة بالرصاص بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

ترشيحاتنا

طرد لاعب كرة في ألمانيا لدعمه الغزو التركي لسوريا

أنا صاحب الكورة| لسه بدري على منتخب البدري.. إيجابيات فوز مصر على بوتسوانا.. فيديو

نجيب ساويرس يوضح أسباب توجهه للاستثمار في قبرص.. فيديو

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

شريف عبد الفضيل: كهربا في الأهلي وينافس رمضان صبحي

اخبار الفن.. كسر قدم ابن ريهام سعيد.. شاب خليجي يصدم عمرو دياب.. منة عرفة بـ ملابس البحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور