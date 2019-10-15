بسبب لعب الأطفال.. مقتل شخص وإصابة آخر فى سوهاج

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي عاملا جثة هامدة، وآخر مصابا بطلق ناري في الفك عقب مشاجرة مع آخرين بدائرة مركز أخميم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول كل من "علي.ع.أ"50 عاما عامل "جثة هامدة" أثر إصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن من البطن، و"جاد.م.أ" 60 عاما عامل مصابًا طلق ناري بالفك السفلي من الناحية اليسري.



وبسؤال المصاب اتهم كلًا من "إسماعيل.م.م" 50 عاما مدرس، و"تغيان.م.م" 33 عاما عامل، بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أدي لحدوث إصابته ووفاة الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.



انتقل إلى مكان الواقعة العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتم القبض علي المتهمين، وضبط مع الثاني بندقية آلية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

