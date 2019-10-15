واتساب يطلق هذه الميزة لهواتف آيفون فقط

كشف تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب عن تحديث جديد، لأصحاب هواتف آيفون فقط يوفر لهم العديد من الميزات التى طال انتظارها.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى فان مستخدمي آيفون يمكنهم الآن سماع الرسائل الصوتية من الإشعارات دون الحاجة لفتح التطبيق نفسه، وأيضًا تغيير نمط الخط عند الكتابة على أى صورة من خلال الكاميرا.



كما أصبحت عملية تعديل وإرسال ملفات الوسائط من صور أو فيديو أكثر سهولة وتوفيرًا للوقت، كل ذلك يمكنك الحصول عليه فور تحميل التحديث رقم 2.19.100.



وأشار الموقع إلى أن مستخدمي آيفون يمكنهم أيضا الحصول على مجموعة جديدة تمامًا من الوجوه التعبيرية الجديدة memoji، وليس ذلك فقط بل إرسالها على صورة ملصقات لتظهر بالحجم الطبيعى، بدلًا من حجم الصور الضخم الذى تظهر به فور إرسالها.