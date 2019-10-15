فلسطين تستضيف السعودية في مواجهة تاريخية بتصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب السعودية ضيفا على نظيره منتخب فلسطين، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب فيصل الحسيني، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يستضيف فيها المنتخب الفلسسطيني نظيره السعودي على أرضه، بعدما أقيمت جميع مواجهتهما السابقة على أراض محايدة.



ويسعى منتخب فلسطين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لإسعاد جماهيره، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التأهل إلى مونديال 2020، بينما يطمح منتخب السعودية، في خطف ثلاث نقاط غالية خارج الديار.



ويتصدر منتتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز الثالث بـ 3 نقاط، بالتساوي مع أوزبكستان.



ويلتقي اليوم ايضا، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2020، العراق مع كمبوديا، إندونسيا مع فيتنام، سنغافورة مع أوزبكستان، تايلاند مع الإمارات، الصين مع الفلبين، سريلانكا مع لبنان، سوريا مع غوام، الاردن مع نبيال، البحرين مع إيران، قطر مع عمان.