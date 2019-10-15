Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإمارات في ضيافة تايلاند بتصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
Advertisements
محمد السعيد
بحل منتخب الإمارات ضيفا على نظيره منتخب تايلاند، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثالثة عصرا، ضمن تصفيات آسيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين صدراته للمجوعة السابعة، بينما يطمح منتخب تايلاند في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره.

ويتصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب تايلاند، في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2020، العراق مع كمبوديا، إندونسيا مع فيتنام، سنغافورة مع أوزبكستان، فلسطين مع السعودية، الصين مع الفلبين، سريلانكا مع لبنان، سوريا مع غوام، الاردن مع نبيال، البحرين مع إيران، قطر مع عمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوريا تكتسح الفلبين 5-2 في تصفيات كأس العالم 2022.. فيديو

تصفيات مونديال 2022 .. ترتيب مجموعة سوريا بعد الفوز على الفلبين

إيطاليا في ضيافة فنلندا بتصفيات يورو 2020

السعودية في ضيافة اليمن بتصفيات كأس العالم 2022

السعودية تواجه سنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022

الكويت في ضيافة الأردن بتصفيات كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

شاهد سيارة امبراطور اليابان الجديدة ذات المواصفات الخاصة.. صور

حدث ليلا .. محمد صلاح يعلق على أم مكة وتركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي

مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القرفة يوميا؟

مرتضى منصور يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور

صحف القاهرة: الرئيس السيسي يهنئ قيس سعيد برئاسة تونس.. تطورات الوضع بشأن سد النهضة.. تصريحات قائد القوات الجوية بشأن أمن مصر القومي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور

شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

أنا مش مسمحاكوا.. رسائل مروة بنت كفرالزيات قبل انتحارها.. صور