الإمارات في ضيافة تايلاند بتصفيات كأس العالم 2022

بحل منتخب الإمارات ضيفا على نظيره منتخب تايلاند، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثالثة عصرا، ضمن تصفيات آسيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.



ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين صدراته للمجوعة السابعة، بينما يطمح منتخب تايلاند في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره.



ويتصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب تايلاند، في المركز الثاني بـ 4 نقاط.



ويلتقي اليوم ايضا، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2020، العراق مع كمبوديا، إندونسيا مع فيتنام، سنغافورة مع أوزبكستان، فلسطين مع السعودية، الصين مع الفلبين، سريلانكا مع لبنان، سوريا مع غوام، الاردن مع نبيال، البحرين مع إيران، قطر مع عمان.