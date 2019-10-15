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رياضة

مواجهات شرسة في الدور التمهيدي الأول بـ كأس مصر.. اليوم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
كأس مصر - صورة أرشيفية
كأس مصر - صورة أرشيفية
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس مصر موسم 2019-2020 ويشارك في هذه المرحلة أندية الدوري القسم الثالث والرابع.

وتقام اليوم جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ظهرا علي ملعب الفريق المذكور أولا وجاءت المباريات كالتالى:

جمهورية بدراو × الهلال أسوان
كيما أسوان × مركز شباب إدفو
الاقصر × مركز شباب الرضوانية
المدينة المنورة × مركز شباب السلام بإسنا
قفط × مركز شباب عمال قنا
قنا × قوس
عاملين غارب × رأس غارب
أهلي المنشأة × الطليحات
مركز شباب سوهاج × الرحلات بسوهاج
مركز شباب البلينا × مكة المكرمة
شبان المراغة × أخميم
أبو تيج × شبان مسلمين أسيوط
أسمنت أسيوط × البداري
الهنداو × شبان مسلمين الخارجة
مركز شباب الخارجة × القوصية
مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة
ناصر الفكرية × بني مزار
مركز شباب القيس × مركز شباب نجوع مازن
مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا
الواسطى × مركز شباب سمسطا
مطرطارس × شباب ناصر الفيوم
مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم
مركز شباب إطسا × نادي الفيوم
مركز شباب ابشواي × مركز شباب طامية
حلوان العام × مركز شباب ابو السعود
السكة الحديد × الظاهر
الغابة × توشكى
مصر للتأمين × اسكو
المرج × الطائرات
الماظة × الجزيرة
الشمس × هليوبليس
القومي × التربية والتعليم
الاتصالات × مركز شباب الاميرية
المصري القاهري × المعادي واليخت
مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي
جينيس × مركز شباب امبابة
مركز شباب الصف × كسكادا
6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب
الشرقية للدخان × الصيد
مركز شباب ابو النمرس × جولدي
البلاستيك × المؤسسة
بهتيم × الغارب بشبين القناطر
مركز شباب بطا × طوخ
العبور بالقليوبية × بنها
عثماثون × مركز شباب زفتي
سمنود × صيد المحلة
كفر الشيخ × سيدي غازي
بلطيم × مركز شباب قلين
مطوبس × اتحاد بسيون
الحامول × الزعفران
شباس الشهداء × سيدي سالم
غزل شبين ×وطني شبين
سرس الليان ×مركز شباب قويسنا
مركز شباب تلا ×ميت خاقان
شربين ×مركز شباب الخيارية
عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين
شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر
السنبلاوين × دقادوس
مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية
مركز شباب الأمير × شيكو
اتحاد نبروة × ميجا سبورت
بني عبيد × اتحاد المنزلة
كهرباء طلخا × بلقاس
رأس البر × كفر سعد
مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط
مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر
فاقوس × مركز شباب فاقوس
أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر
الشرقية × بلبيس
بورفؤاد × الرباط والانوار
ديرب نجم × غزل بورسعيد
منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير
بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب
كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته
بورتو × نادي التجارة الرياضي
غزل السويس × سماد السويس
مركز شباب أبو صوير × النوبة
أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة
أبي صقل السيناوي × الحربة
غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير
مركز شباب كوم حماده × نادي بدر
مياه البحيرة × رشيد
مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده
مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود
مركز شباب القباري × طلائع الإسطول
مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد
بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس
سبورتنج × شباب النيل
نهضة العامرية × مركز شباب النصر
مركز شباب الحمام × القاسمي
مركز شباب العبور × دلفي
الهلال بالضبعة × الجزيرة
الحرية بمطروح × المطرية
مركز شباب برج العرب × إم في بي
الترام × المجد
المطرية مركز شباب الروضة
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