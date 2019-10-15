مواجهات شرسة في الدور التمهيدي الأول بـ كأس مصر.. اليوم

تنطلق اليوم منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس مصر موسم 2019-2020 ويشارك في هذه المرحلة أندية الدوري القسم الثالث والرابع.



وتقام اليوم جميع المباريات في تمام الساعة الثانية ظهرا علي ملعب الفريق المذكور أولا وجاءت المباريات كالتالى:



جمهورية بدراو × الهلال أسوان

كيما أسوان × مركز شباب إدفو

الاقصر × مركز شباب الرضوانية

المدينة المنورة × مركز شباب السلام بإسنا

قفط × مركز شباب عمال قنا

قنا × قوس

عاملين غارب × رأس غارب

أهلي المنشأة × الطليحات

مركز شباب سوهاج × الرحلات بسوهاج

مركز شباب البلينا × مكة المكرمة

شبان المراغة × أخميم

أبو تيج × شبان مسلمين أسيوط

أسمنت أسيوط × البداري

الهنداو × شبان مسلمين الخارجة

مركز شباب الخارجة × القوصية

مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة

ناصر الفكرية × بني مزار

مركز شباب القيس × مركز شباب نجوع مازن

مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا

الواسطى × مركز شباب سمسطا

مطرطارس × شباب ناصر الفيوم

مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم

مركز شباب إطسا × نادي الفيوم

مركز شباب ابشواي × مركز شباب طامية

حلوان العام × مركز شباب ابو السعود

السكة الحديد × الظاهر

الغابة × توشكى

مصر للتأمين × اسكو

المرج × الطائرات

الماظة × الجزيرة

الشمس × هليوبليس

القومي × التربية والتعليم

الاتصالات × مركز شباب الاميرية

المصري القاهري × المعادي واليخت

مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي

جينيس × مركز شباب امبابة

مركز شباب الصف × كسكادا

6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب

الشرقية للدخان × الصيد

مركز شباب ابو النمرس × جولدي

البلاستيك × المؤسسة

بهتيم × الغارب بشبين القناطر

مركز شباب بطا × طوخ

العبور بالقليوبية × بنها

عثماثون × مركز شباب زفتي

سمنود × صيد المحلة

كفر الشيخ × سيدي غازي

بلطيم × مركز شباب قلين

مطوبس × اتحاد بسيون

الحامول × الزعفران

شباس الشهداء × سيدي سالم

غزل شبين ×وطني شبين

سرس الليان ×مركز شباب قويسنا

مركز شباب تلا ×ميت خاقان

شربين ×مركز شباب الخيارية

عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين

شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر

السنبلاوين × دقادوس

مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية

مركز شباب الأمير × شيكو

اتحاد نبروة × ميجا سبورت

بني عبيد × اتحاد المنزلة

كهرباء طلخا × بلقاس

رأس البر × كفر سعد

مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط

مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر

فاقوس × مركز شباب فاقوس

أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر

الشرقية × بلبيس

بورفؤاد × الرباط والانوار

ديرب نجم × غزل بورسعيد

منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير

بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب

كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته

بورتو × نادي التجارة الرياضي

غزل السويس × سماد السويس

مركز شباب أبو صوير × النوبة

أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة

أبي صقل السيناوي × الحربة

غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير

مركز شباب كوم حماده × نادي بدر

مياه البحيرة × رشيد

مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده

مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود

مركز شباب القباري × طلائع الإسطول

مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد

بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس

سبورتنج × شباب النيل

نهضة العامرية × مركز شباب النصر

مركز شباب الحمام × القاسمي

مركز شباب العبور × دلفي

الهلال بالضبعة × الجزيرة

الحرية بمطروح × المطرية

مركز شباب برج العرب × إم في بي

الترام × المجد

المطرية مركز شباب الروضة