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حوادث

ضبط شيشة إلكترونية ومستلزماتها المهربة جمركيا داخل محل بمدينة نصر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على صاحب محل خردوات بمدينة نصر وبحوزته كميات من قطع الشيشة الإلكترونية ومستلزماتها المهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أكدت معلومات وردت إلى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قيام صاحب محل خردوات بمدينة نصر بحيازة كمية من قطع الشيشة الإلكترونية ومستلزماتها المستوردة، غير مسدد عنها الرسوم الجمركية بالمحل ملكه، بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

علي الفور انتقل المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر اول وتم استهدافه وضبطه وعُثر بداخل المحل على (قطعة 13 شيشة إلكترونية- 143 زجاجة زيت خاص بالشيش الإلكترونية- شاحن بطارية خاصة للشيش- 20 علبة قطع غيار للشيش) وجميعها مستوردة وغير مسددة الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالمخالفة للقانون.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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