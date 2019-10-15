تعرف على موعد معسكر الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد معسكر الفريق قبل مباراة القمة مع الزمالك المقرر لها مساء يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام.



وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الزمالك، وذلك وفقا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.



وخاض الأهلي أمس الاثنين تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، واطمأن فايلر خلال المباراة، على جاهزية جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.



ويدخل الأهلي مباراة القمة المقبلة وهو متصدر ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات.

